Молодой сахалинец решил купить пистолет у случайных знакомых и лишился денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился 22-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что стал жертвой обмана и лишился крупной суммы денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 34-летний местные жители, причём младший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, незадолго до инцидента мужчины познакомились с заявителем на улице, после чего новая компания продолжила общение за распитием спиртных напитков. Воспользовавшись ситуацией и доверчивостью потерпевшего, злоумышленники вошли в доверие и начали выманивать у него деньги под разными предлогами: просили на пополнение баланса телефона, приобретение нового гаджета взамен сломанного, а также брали средства в долг.

Кульминацией вечера стало предложение приобрести у них пистолет за 100 000 рублей. Потерпевший согласился на сомнительную сделку и перевёл указанную сумму на банковский счёт одного из фигурантов. Получив деньги, соучастники заявили, что сейчас же принесут обещанную покупку, после чего скрылись с места встречи и перестали выходить на связь.

Воспользоваться похищенными средствами злоумышленники не успели: финансовая организация сочла перевод подозрительным и оперативно заблокировала банковский счёт одного из подозреваемых. Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшему, составил 115 550 рублей.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.