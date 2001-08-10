Тихоокеанское
информационное агентство
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10:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайца будут судить за браконьерство на Лютоге

Поронайца будут судить за браконьерство на Лютоге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Анивский» завершил расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Поронайского района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Как установили правоохранители, в ночь с 16 по 17 июня 2026 года фигурант прибыл на реку Лютога, которая является важным миграционным путём и естественным нерестилищем для лососевых пород рыб. Предварительно взяв с собой надувную лодку, рыбацкий костюм и запрещённое орудие лова – ставную сеть, злоумышленник занялся незаконной добычей симы. Его деятельность пресекли сотрудники полиции на месте происшествия. Сумма ущерба составила 82 048 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая в местах нереста и на миграционных путях к ним. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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