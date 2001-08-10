Поронайца будут судить за браконьерство на Лютоге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Анивский» завершил расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Поронайского района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Как установили правоохранители, в ночь с 16 по 17 июня 2026 года фигурант прибыл на реку Лютога, которая является важным миграционным путём и естественным нерестилищем для лососевых пород рыб. Предварительно взяв с собой надувную лодку, рыбацкий костюм и запрещённое орудие лова – ставную сеть, злоумышленник занялся незаконной добычей симы. Его деятельность пресекли сотрудники полиции на месте происшествия. Сумма ущерба составила 82 048 рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая в местах нереста и на миграционных путях к ним. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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