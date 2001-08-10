Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам ОКОН ОМВД России «Поронайский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что 37-летний местный житель хранит запрещённые к обороту вещества.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установили, что в сентябре мужчина через интернет незаконно приобрёл наркотическое средство и хранил его у себя дома для личного употребления.

При досмотре жилища полицейские обнаружили свёртки с веществом растительного происхождения. Их изъяли и направили на экспертизу. Согласно справке об исследовании, изъятое оказалось смесью измельчённых частей табака и масла каннабиса (гашишного масла) общей массой 1,30 грамма.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Ведётся следствие.