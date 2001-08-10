Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе возбудили уголовное дело после гибели 37-летней женщины. Подозреваемый – её 45-летний сожитель.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, по версии следствия, ночью 16 ноября мужчина выпивал в одной из квартир на улице Цапко. Приревновав сожительницу, он нанёс ей не менее пяти ударов руками и ногой по голове. На следующий день он обнаружил, что от полученных травм женщина умерла.

Мужчину задержали. Сейчас решают, какую меру пресечения ему избрать. Следователи собирают и закрепляют доказательства.