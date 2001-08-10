Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от администратора местного магазина о краже товаров. Неизвестный похитил с витрины флакон духов.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого – 33-летнего ранее судимого местного жителя.

Выяснилось, что мужчина, находясь в торговом зале, решил украсть товар, чтобы потом забрать его себе. Проходя среди полок, он приметил флакон популярной марки духов. Убедившись, что сотрудники отвлечены на других посетителей, он взял с полки коробку и спрятал в карман куртки.

Полицейские оперативно изъяли похищенное и вернули владельцам. Сумма ущерба составила 9 900 рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.