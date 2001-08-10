Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от сотрудника магазина электроники о том, что неизвестный похитил товар из торгового зала. Кто-то вынес дорогостоящую игровую консоль.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность причастной к краже гражданки – неоднократно судимой местной жительницы, а затем и её местонахождение.

Выяснилось, что фигурантка целенаправленно пришла в магазин электронных товаров, чтобы совершить кражу. Пройдясь по залу, она приметила стенд с игровыми приставками. Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, злоумышленница взяла одну из коробок и быстро покинула место преступления.

В дальнейшем она продала консоль неизвестному лицу, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Сумма ущерба составила 83 200 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.