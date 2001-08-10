Тихоокеанское
информационное агентство
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10:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сельдь косяками зашла в реку Черную на Сахалине

Сельдь косяками зашла в реку Черную на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинских соцсетях появилось видео плотных косяков сельди иваси, зашедших в реку Черную. Автор ролика утверждает, что событие разворачивалось в Красногорске, однако дату съемок не называет, пишет astv.ru.

На кадры попала река, буквально кишащая от сельди. "Можно руками или кастрюлей ловить", - комментирует мужчина.

Обычно море у берегов Сахалина "бурлит" от обилия селедки весной. Astv.ru каждый год рассказывает, как люди с ведрами устремляются к морю, которое в период нереста окрашивается в белый цвет.

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