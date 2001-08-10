Юный турист пострадал на Камчатке во время сплава
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке 11-летнего туриста госпитализировали с признаками обморожения после того, как сильный ветер сорвал детский сплав. Прокуратура проверит организаторов похода, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Инцидент произошёл в воскресенье, 11 октября. Группа из 11 человек, в том числе девять детей в возрасте от 11 до 15 лет, сплавлялась на двух рафтах по реке Приливной через одноимённое озеро в сторону Халактырского пляжа.
Из-за усилившегося ветра участники не смогли продолжить движение к месту назначения или вернуться к точке старта. Туристы причалили к берегу и стали ждать помощи. К этому времени у 11-летнего мальчика появились признаки обморожения.
На место прибыли спасатели МЧС России на автомобилях повышенной проходимости и квадроциклах. Они дали ребёнку тёплую одежду и вывезли его из труднодоступной местности, после чего передали бригаде скорой помощи. Мальчика госпитализировали.
Остальные участники группы в медицинской помощи не нуждались. От эвакуации они отказались, решив остаться в палаточном лагере, а позднее продолжить маршрут.
Прокуратура Петропавловска-Камчатского проверяет, соблюдали ли организаторы требования безопасности при подготовке и проведении сплава.
Мероприятие проводила образовательная организация, специализирующаяся на детском и юношеском туризме. По итогам проверки надзорное ведомство оценит действия организаторов и при наличии оснований примет меры.
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