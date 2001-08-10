16-летний сахалинец украл машину через пролом в стене гаража

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Корсаковский» завершил расследование уголовного дела против 16-летнего местного жителя. Его обвиняют по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, в мае фигурант гулял по улице Матросова в Корсакове и заметил брешь в стене одного из гаражей. Пробравшись внутрь через пролом, юноша обнаружил припаркованный автомобиль и решил похитить чужое имущество.

Чтобы осуществить задуманное, обвиняемый, не посвящая товарищей в свои преступные намерения, попросил их помочь перегнать машину из гаража, введя их в заблуждение. Он убедил друзей, что владелец якобы передал автомобиль ему в пользование. Полагая, что действуют законно, приятели согласились помочь.

Принесённым ломом подросток сорвал навесной замок с ворот бокса, после чего они вытолкали автомобиль на улицу. Заявив, что планирует перепродать транспорт, обвиняемый попросил одного из приятелей временно разместить машину у него во дворе. Для перевозки похищенного юноша вызвал кран-манипулятор, на котором авто доставили в село Соловьёвка.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, извлечь выгоду обвиняемый не успел: спустя несколько дней похищенный автомобиль подожгли неизвестные. Законному владельцу причинён значительный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет рассмотрено в суде.