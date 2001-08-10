Водитель на Toyota Corolla сбил пенсионерку на перекрестке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на регулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Емельянова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенный момент.
Инцидент случился 25 июня 2026 года в 10 часов утра. 28-летний мужчина управлял автомобилем "Toyota Corolla" и двигался в южном направлении по улице Комсомольской на разрешающий сигнал светофора. В этот момент 66-летняя пешеход начала переходить дорогу на запрещающий сигнал, и водитель не успел избежать столкновения.
В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения. Как рассказали ТИА "Острова" в городской Госавтоинспекции, сейчас сотрудники проводят проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных свидетелей происшествия.
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