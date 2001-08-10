Двое подростков из Южно-Сахалинска угнали мотороллер в селе Огоньки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Сахалинской области возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей областного центра – 15 и 16 лет. Их подозревают в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).
По версии следствия, в ночь с 7 на 8 июня 2026 года подростки встретились около одного из домов на ул. Школьной в с. Огоньки Анивского района. Там они договорились угнать мотороллер, который принадлежал местной жительнице и стоял на парковке. Злоумышленники намеревались совершить только временную поездку.
Они совместно и согласованно подошли к транспортному средству, откатили его к дороге, запустили двигатель и уехали. Таким образом, несовершеннолетние завладели чужим имуществом без разрешения собственника и управляли им, не имея на то законных прав.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.
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