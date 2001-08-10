В 13-м микрорайоне Южно-Сахалинска приступают к восстановлению благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 13-м микрорайоне Южно-Сахалинска приступают к восстановлению благоустройства территории после завершения масштабной перекладки сетей водоснабжения. Мэр города Сергей Надсадин провел рабочее совещание с представителями компании «РВК-Сахалин», где главной темой стали оперативность и качество будущего ремонта дорог и дворовых проездов.
Последние два года в микрорайоне планомерно заменяли водопроводные трубы – это требовалось из-за частых аварий на старых коммуникациях. Глава города подчеркнул, что теперь ключевая задача – привести территорию в порядок, чтобы жители получили не только надежные сети, но и новое асфальтовое покрытие. Генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский пояснил, что в ходе работ возникали сложности с получением согласий от собственников частных домовладений на прокладку труб через их участки. Там, где владельцы дали разрешение, специалисты заменили сети вплоть до фундамента зданий. Однако на ряде участков старые трубопроводы остались действующими, что сохраняет риск новых повреждений.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации города, компания готова вернуться к тем объектам, где собственники ранее отказывались от работ. Для этого владельцам достаточно подать заявление в «РВК-Сахалин» и дать письменное согласие – тогда выездная бригада оценит объем и проведет замену трубы до дома. Подрядчиком дорожного этапа выступает завод им. М.А. Федотова, который планирует начать работы после 5 июля. Сергей Надсадин поставил перед подрядчиком задачу максимально ускорить процесс, чтобы жители микрорайона как можно скорее получили обновленную инфраструктуру и комфортную среду.
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