Тихоокеанское
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15 Июня 2026
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14:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело 44-летней женщины обнаружили в реке в Долинске

Тело 44-летней женщины обнаружили в реке в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Долинску проводит доследственную проверку по факту смерти 44-летней местной жительницы. Тело женщины обнаружили в реке Эверон Долинского городского округа. Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, следователи уже осмотрели место происшествия.

В ходе осмотра специалисты не обнаружили телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти женщины. Для установления точной причины гибели следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Именно её результаты помогут ответить на вопрос, что привело к трагедии.

По окончании всех проверочных мероприятий следователи примут соответствующее процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается.

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