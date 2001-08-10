Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Ханбок: особенности традиционного корейского костюма» стартовала 15 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова. Экспозиция знакомит гостей с традиционным корейским одеянием и раскрывает его роль в культуре Южной Кореи. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, каждый элемент национального костюма хранит многовековую философию и эстетику корейского народа.

Цвет, орнамент и покрой ханбока не случайны – они указывали на социальный статус, возраст владельца и повод для ношения наряда. Традиционный костюм служит своеобразным зеркалом истории, искусства и национальных символов Южной Кореи. Погружение в мир ханбока позволяет глубже понять культурные коды этой страны.

Организаторы выставки представили посетителям издания на русском, корейском и английском языках. Среди экспонатов – книги «100 cultural symbols of Korea» («100 культурных символов Кореи»), «Одежда и аксессуары» Чо Хёсун, «Главное в истории искусства Кореи: ключевые произведения, темы, имена, техники» Е.А. Хохловой, а также тематические журналы о Корее. Подлинный женский ханбок дополнил экспозицию – посетители увидят короткую куртку чогори, юбку чима и традиционные туфли комусин.

Выставка работает в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже библиотеки. Экспозиция продолжит свою работу до конца лета.