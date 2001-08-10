14-летний сахалинец угнал автомобиль чтобы покататься

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В одном из сёл Сахалина полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля. Юный островитянин прогуливался по дворам населённого пункта и искал транспорт, чтобы просто «покататься». Вскоре он заметил припаркованную машину – в замке зажигания остались ключи.

Убедившись, что поблизости никого нет, юноша сел за руль и скрылся с места происшествия. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе полиции, позже транспортное средство нашли, изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – это неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

На время следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.