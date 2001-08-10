На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 4250 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В ходе профилактических мероприятий инспекторы пресекли 177 нарушений правил дорожного движения. Основной массив выявленных правонарушений касался управления транспортом в нетрезвом виде, отсутствия водительских прав, технических неисправностей автомобилей, а также несоблюдения требований дорожных знаков и разметки.

Правоохранители задержали и отстранили от управления троих водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 27 автомобилистов инспекторы задержали за отсутствие права управления транспортным средством или за управление после лишения такого права по решению суда. Также сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности девять водителей за тонировку стёкол, тринадцать – за технические неисправности машин, двоих – за нарушение предписанных дорожными знаками требований и правил стоянки, шестерых – за выезд на встречную полосу. Один пешеход получил штраф за нарушение ПДД. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, за неуплату административных штрафов в установленный срок сотрудники составили 20 материалов на водителей.

Семь автомобилей инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку. Кроме того, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 4250 нарушений правил дорожного движения. Всего за прошедший день сахалинские автоинспекторы выявили широкий спектр нарушений – от управления в нетрезвом виде до несоблюдения пешеходами правил перехода проезжей части.