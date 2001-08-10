Тихоокеанское
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09:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 4250 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 4250 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В ходе профилактических мероприятий инспекторы пресекли 177 нарушений правил дорожного движения. Основной массив выявленных правонарушений касался управления транспортом в нетрезвом виде, отсутствия водительских прав, технических неисправностей автомобилей, а также несоблюдения требований дорожных знаков и разметки.

Правоохранители задержали и отстранили от управления троих водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 27 автомобилистов инспекторы задержали за отсутствие права управления транспортным средством или за управление после лишения такого права по решению суда. Также сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности девять водителей за тонировку стёкол, тринадцать – за технические неисправности машин, двоих – за нарушение предписанных дорожными знаками требований и правил стоянки, шестерых – за выезд на встречную полосу. Один пешеход получил штраф за нарушение ПДД. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, за неуплату административных штрафов в установленный срок сотрудники составили 20 материалов на водителей.

Семь автомобилей инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку. Кроме того, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 4250 нарушений правил дорожного движения. Всего за прошедший день сахалинские автоинспекторы выявили широкий спектр нарушений – от управления в нетрезвом виде до несоблюдения пешеходами правил перехода проезжей части.

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