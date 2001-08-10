В Южно-Сахалинске водитель, уходя от столкновения, сбил 84-летнюю пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В утренний час пик в областном центре столкнулись два легковых автомобиля, при этом одна из машин вылетела на тротуар и задела прохожего. Авария произошла 18 июня 2026 года в 08:45 в районе дома 26/1 по улице Украинской. Травмы получила пожилая женщина – ей 84 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, предварительная картина ДТП такова. Водитель «Chevrolet Cruze» – женщина 51 года – при повороте налево не пропустила встречный автомобиль «Honda Stepwgn», за рулём которого находился 21-летний молодой человек. Чтобы избежать прямого удара, водитель минивэна резко вывернул руль, его машина ушла в занос, пересекла встречную полосу и врезалась в фасад здания, расположенного по ходу движения.
От удара «Honda» отбросило обратно на проезжую часть, где она задела пешехода – женщину, которая шла в том же направлении. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с травмами, характер которых не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства маневра и скорость движения обоих транспортных средств.
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