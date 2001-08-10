Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа женских объединений при Кадровом центре Сахалинской области приносит ощутимые плоды – с начала года официальное трудоустройство получили 116 участниц этих встреч. Карьерные консультанты организовали 41 заседание, которые суммарно посетили 459 жительниц региона. Такая активная поддержка является практическим дополнением к региональному проекту губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство», который нацелен на помощь женщинам и семьям с детьми в вопросах профессиональной реализации.
Трудоустроенные сахалинки заняли самые разные позиции на рынке труда. Новыми местами работы для них стали должности продавцов, администраторов, поваров, воспитателей и их помощников. Также женщины устроились специалистами по кадрам, делопроизводителями, бухгалтерами, социальными работниками, менеджерами по работе с клиентами и сотрудницами сферы обслуживания. Помимо найма, четыре участницы клубов решились на открытие собственного дела, причем две из них зарегистрировались в качестве самозанятых и уже работают в индустрии ногтевого сервиса – эту возможность им предоставила служба занятости.
Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, динамика показывает устойчивый рост интереса к такому формату общения. Руководитель центра Елена Савельева пояснила, что в текущем году трудоустроилась каждая четвертая посетительница встреч. Для сравнения: за весь прошлый год провели 36 заседаний с участием 383 женщин, а работу нашли 103 из них. Сейчас в регионе успешно функционируют 14 подобных объединений, и их главная задача – не просто информировать, а прокладывать для женщин четкий маршрут к трудоустройству, повышению квалификации или запуску стартапа.
На регулярных встречах участницы получают исключительно прикладные знания. Специалисты разбирают с ними алгоритмы поиска вакансий, правила составления резюме, тонкости прохождения собеседований и способы грамотной самопрезентации перед работодателем. Кроме того, организаторы проводят для женщин тренинги, практические мастер-классы и организуют прямые встречи с потенциальными нанимателями. Получить информацию о расписании ближайших заседаний или записаться на консультацию можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.
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