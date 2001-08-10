Тихоокеанское
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09:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам

Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа женских объединений при Кадровом центре Сахалинской области приносит ощутимые плоды – с начала года официальное трудоустройство получили 116 участниц этих встреч. Карьерные консультанты организовали 41 заседание, которые суммарно посетили 459 жительниц региона. Такая активная поддержка является практическим дополнением к региональному проекту губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство», который нацелен на помощь женщинам и семьям с детьми в вопросах профессиональной реализации.

Трудоустроенные сахалинки заняли самые разные позиции на рынке труда. Новыми местами работы для них стали должности продавцов, администраторов, поваров, воспитателей и их помощников. Также женщины устроились специалистами по кадрам, делопроизводителями, бухгалтерами, социальными работниками, менеджерами по работе с клиентами и сотрудницами сферы обслуживания. Помимо найма, четыре участницы клубов решились на открытие собственного дела, причем две из них зарегистрировались в качестве самозанятых и уже работают в индустрии ногтевого сервиса – эту возможность им предоставила служба занятости.

Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, динамика показывает устойчивый рост интереса к такому формату общения. Руководитель центра Елена Савельева пояснила, что в текущем году трудоустроилась каждая четвертая посетительница встреч. Для сравнения: за весь прошлый год провели 36 заседаний с участием 383 женщин, а работу нашли 103 из них. Сейчас в регионе успешно функционируют 14 подобных объединений, и их главная задача – не просто информировать, а прокладывать для женщин четкий маршрут к трудоустройству, повышению квалификации или запуску стартапа.

На регулярных встречах участницы получают исключительно прикладные знания. Специалисты разбирают с ними алгоритмы поиска вакансий, правила составления резюме, тонкости прохождения собеседований и способы грамотной самопрезентации перед работодателем. Кроме того, организаторы проводят для женщин тренинги, практические мастер-классы и организуют прямые встречи с потенциальными нанимателями. Получить информацию о расписании ближайших заседаний или записаться на консультацию можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.

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