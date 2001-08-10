Жители Сахалинской области активно используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года электронным сертификатом на покупку технических средств реабилитации (ТСР) воспользовались более тысячи жителей Сахалинской области. Региональное отделение Социального фонда России выдало островитянам свыше двух тысяч таких сертификатов, и почти половину из них уже применили по назначению. Этот механизм значительно упрощает жизнь людям с инвалидностью и ветеранам – они получают необходимые коляски, слуховые аппараты или подгузники без длительных согласований и бумажных очередей.

Электронный сертификат не представляет собой пластиковую карту, а является электронной записью, привязанной к банковской карте «МИР» владельца. На этой записи зафиксирована сумма, которую государство выделяет на приобретение конкретного изделия по выбору человека. При покупке в магазине продавец получает оплату напрямую из бюджетных средств, поэтому покупателю не приходится тратить свои деньги. Человек может подобрать подходящее изделие в любом магазине из специального каталога, а подать заявление на оформление сертификата – онлайн через портал Госуслуг, не выходя из дома.

Для получения электронного сертификата необходимо иметь действующую индивидуальную программу реабилитации. Потратить средства сертификата можно в торговых точках, адреса которых включены в электронный каталог ТСР, а также у продавцов на маркетплейсе «Озон». Как рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении Социального фонда, срок действия сертификата обычно составляет один год, но для изделий ежедневного использования, например подгузников, он сокращается до 90 дней – при этом сертификат допускается продлить. Если выбранный товар стоит дороже заложенной суммы, покупатель вправе доплатить разницу из собственных средств, а если дешевле – остаток на сертификате сгорает.