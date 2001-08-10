Жители Сахалинской области активно используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года электронным сертификатом на покупку технических средств реабилитации (ТСР) воспользовались более тысячи жителей Сахалинской области. Региональное отделение Социального фонда России выдало островитянам свыше двух тысяч таких сертификатов, и почти половину из них уже применили по назначению. Этот механизм значительно упрощает жизнь людям с инвалидностью и ветеранам – они получают необходимые коляски, слуховые аппараты или подгузники без длительных согласований и бумажных очередей.
Электронный сертификат не представляет собой пластиковую карту, а является электронной записью, привязанной к банковской карте «МИР» владельца. На этой записи зафиксирована сумма, которую государство выделяет на приобретение конкретного изделия по выбору человека. При покупке в магазине продавец получает оплату напрямую из бюджетных средств, поэтому покупателю не приходится тратить свои деньги. Человек может подобрать подходящее изделие в любом магазине из специального каталога, а подать заявление на оформление сертификата – онлайн через портал Госуслуг, не выходя из дома.
Для получения электронного сертификата необходимо иметь действующую индивидуальную программу реабилитации. Потратить средства сертификата можно в торговых точках, адреса которых включены в электронный каталог ТСР, а также у продавцов на маркетплейсе «Озон». Как рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении Социального фонда, срок действия сертификата обычно составляет один год, но для изделий ежедневного использования, например подгузников, он сокращается до 90 дней – при этом сертификат допускается продлить. Если выбранный товар стоит дороже заложенной суммы, покупатель вправе доплатить разницу из собственных средств, а если дешевле – остаток на сертификате сгорает.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня В Корсакове уложено более половины труб нового магистрального водовода
09:03 Сегодня Сахалинец в пьяной ссоре убил собутыльника
08:35 Сегодня Жители Сахалинской области активно используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации
09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:38 Сегодня Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
- 14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?