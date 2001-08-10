В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу продуктов из сетевого магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре сотрудники правоохранительных органов завершили расследование инцидента, произошедшего в одном из продуктовых супермаркетов. Фигурантом дела стал местный житель, который решил незаконно получить продовольственные товары, не оплатив их на кассе.

Согласно материалам дела, 33-летний мужчина зашел в торговый зал и, имитируя намерение совершить покупку, подошел к витрине. Он отобрал с полок банку кофе, упаковку яиц, молочную продукцию и печенье, после чего сложил все это в собственный пакет. Дождавшись момента, когда работник магазина отвлекся на обслуживание других посетителей и перестал наблюдать за залом, злоумышленник покинул помещение торговой точки, минуя кассовую зону.

Общая стоимость похищенного продовольственного набора оценена потерпевшей стороной в 5 тысяч 800 рублей, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное производство. Действия подозреваемого квалифицированы по пункту "В" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с нанесением значительного урона потерпевшему. На время проведения следственных действий и судебного разбирательства мужчине избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, — ему вынесена подписка о невыезде и соблюдении норм должностного поведения.