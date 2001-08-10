Подросток гонял по Холмску на незарегистрированном мотоцикле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции Холмска остановили 15-летнего подростка на незарегистрированном мотоцикле «Регул Мото» и отправили транспорт на спецстоянку. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном УГИБДД, мотоцикл приобрел для юноши его законный представитель, однако теперь родителю грозит административная ответственность за передачу управления несовершеннолетнему.
Полицейские задержали подростка днем во время патрулирования улицы Некрасова. Инспекторы остановили мотоциклиста у дома номер 16 и выявили нарушение – транспортное средство марки «Регул Мото» не стояло на регистрационном учете. В ходе проверки правоохранители установили, что законный представитель купил мотоцикл для юноши. В присутствии взрослого сотрудники ГИБДД отстранили несовершеннолетнего от управления.
Полицейские поместили мотоцикл на специализированную стоянку, провели профилактические беседы с родителем и подростком о недопустимости нарушения правил дорожного движения.
В отношении законного представителя сотрудники ГИБДД составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав.
Также полицейские направили материалы в подразделение по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.
