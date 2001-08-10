Стрелки-зенитчики ВВО на Сахалине учатся уничтожать воздушные цели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа, заключивших первые контракты с Минобороны России, проходят курс подготовки стрелков-зенитчиков, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

Во время проведения занятий на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий» военнослужащие осваивают устройство и эксплуатацию ПЗРК, правила стрельбы и боевой работы на нём.

Первые занятия с военнослужащими подразделения ПВО проходят на современном электронном тренажёре ПЗРК «Игла». Расчёты учатся поражать различные воздушные цели условного противника. На данном комплексе бойцы могут тренироваться уничтожать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Также, используя полноразмерные макеты ПЗРК «Игла» военнослужащие на время сдают нормативы по приведению комплекса в боевое положение.

Занятия с военнослужащими проходят под руководством опытных инструкторов гвардейского армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.