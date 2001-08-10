Стрелки-зенитчики ВВО на Сахалине учатся уничтожать воздушные цели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа, заключивших первые контракты с Минобороны России, проходят курс подготовки стрелков-зенитчиков, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.
Во время проведения занятий на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий» военнослужащие осваивают устройство и эксплуатацию ПЗРК, правила стрельбы и боевой работы на нём.
Первые занятия с военнослужащими подразделения ПВО проходят на современном электронном тренажёре ПЗРК «Игла». Расчёты учатся поражать различные воздушные цели условного противника. На данном комплексе бойцы могут тренироваться уничтожать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
Также, используя полноразмерные макеты ПЗРК «Игла» военнослужащие на время сдают нормативы по приведению комплекса в боевое положение.
Занятия с военнослужащими проходят под руководством опытных инструкторов гвардейского армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:08 21 Апреля На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 13:00 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет конференция "Родная речь"
- 10:27 Вчера В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль "Танцующий остров – 2026"
- 10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 24 Апреля В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
