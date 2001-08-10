Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2026
Сейчас 16:41
75,53|88,28
Суд взыскал с администрации Южно-Курильска 10 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки
15:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Южно-Курильского района взыскал с местной администрации 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за нападение безнадзорной собаки на несовершеннолетнего мальчика. Ребёнок пострадал в январе 2026 года – животное укусило его, причинив физическую боль и сильный испуг.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, мать пострадавшего мальчика обратилась к прокурору на личном приёме. Проверка показала: ребёнок пострадал из-за того, что администрация Южно-Курильского муниципального округа ненадлежаще исполняла обязанности по обращению с животными без владельцев. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Южно-Курильский районный суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с администрации муниципального образования в пользу несовершеннолетнего 10 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?