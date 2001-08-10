Сахалинская областная библиотека открыла книжную выставку военной поэзии

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 5 мая 2026 года открылась книжная выставка «Антология военной поэзии. Ты припомни, Россия, как всё это было». Экспозиция приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а её основу составили стихи, которые поддерживали боевой дух солдат и тружеников тыла.

Военная поэзия давно получила статус поэтической летописи народного подвига. Стихи, рождённые в окопах и блиндажах, звучали с плакатов и печатались в газетах рядом со сводками Информбюро. Произведения поэтов-фронтовиков передают подлинные эмоции, переживания и веру в Победу – они сохраняют память о событиях, над которыми время не властно.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, на выставке представлены произведения классиков военной лирики: Константина Симонова, Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Анны Ахматовой, Сергея Михалкова, Эдуарда Асадова, Ольги Берггольц и других поэтов. Среди экспонируемых изданий – сборник Юлии Друниной «И откуда вдруг берутся силы...», антология «Поэзия Победы», объединившая творчество более ста авторов, а также книга Ольги Берггольц «Говорит Ленинград: стихи и воспоминания о войне».

Организаторы разместили экспозицию в центре мобильного библиотечного обслуживания. Выставка продолжит работу до 12 мая. После завершения экспонирования все представленные книги поступят в свободный доступ для домашнего чтения.