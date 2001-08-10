Пьяный сахалинец угрожал полицейскому в больнице
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Поронайского района угрожал полицейскому в больнице города Томари. Теперь против него возбудили уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошёл 23 апреля 2026 года.
Подозреваемый находился в помещении больницы в состоянии алкогольного опьянения. Он выразил недовольство законными действиями сотрудника полиции. Причиной стало привлечение самого мужчины к административной ответственности. После этого фигурант высказал в адрес полицейского конкретную угрозу применения насилия.
Углегорский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Сейчас следователи проводят необходимые действия. Они собирают и закрепляют доказательства по делу.
