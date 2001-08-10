На Камчатке продают пса «микроразмера» за 250 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сайте «Авито» разместили объявление о продаже в Петропавловске щенка породы мальтипу. Хозяин малыша хочет выручить за него 250 000 рублей, пишет ИА «Кам 24».
Щенок – девочка, как пишет автор объявления: «сто процентов микроразмера, привита, имеет чип».
Собаки породы мальтипу, выведенные в начале текущего века, представляют собой гибрид от скрещивания мальтийской болонки и той-пуделя. Несмотря на то, что порода не признана кинологами, она пользуется большой популярностью, и цена за щенков в мире доходит до 500 тысяч рублей.
Собака может прожить до 15 лет, взрослая весит до 3 с половиной килограммов (микроразмер до 2 кило), высота в холке 20-35 сантиметров.
ИА «Кам 24», изучив предложения на «Авито», выяснило, что всего жители Камчатского края выложили почти 50 объявлений о продаже щенков этой породы собак.
Минимальная стоимость питомца – 65 000 рублей, максимальная – 250 000 рублей.
