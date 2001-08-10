15:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Водитель без прав на Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП в Холмском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине 37-летний водитель без прав, двигавшийся на Toyota Land Cruiser, стал виновников столкновения с автомобилем Mitsubishi Pajero. Авария произошла 5 мая на 83-м километре трассы Южно-Сахалинск – Холмск. В результате ДТП травмы получили три человека – сам нарушитель и два его пассажира (мужчины 21 года и 34 лет).
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 09 часов 20 минут. Виновник аварии двигался в западном направлении. Мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero под управлением 41-летнего водителя.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
10:35 30 Апреля Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Вчера Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?