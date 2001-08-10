Жительница Холмска получила 350 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке
15:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель без прав на Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП в Холмском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине 37-летний водитель без прав, двигавшийся на Toyota Land Cruiser, стал виновников столкновения с автомобилем Mitsubishi Pajero. Авария произошла 5 мая на 83-м километре трассы Южно-Сахалинск – Холмск. В результате ДТП травмы получили три человека – сам нарушитель и два его пассажира (мужчины 21 года и 34 лет).

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 09 часов 20 минут. Виновник аварии двигался в западном направлении. Мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero под управлением 41-летнего водителя.

