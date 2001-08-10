За сутки на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине 5 мая 2026 года произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. За те же сутки сотрудники Госавтоинспекции пресекли 182 нарушения правил дорожного движения, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2355 нарушений. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления тремя водителями, которые сели за руль в состоянии опьянения, а также 19 автолюбителей, не имевших прав либо лишённых их по решению суда.
Инспекторы привлекли к административной ответственности несколько категорий нарушителей. Два водителя выехали на встречную полосу, ещё двое управляли незарегистрированными транспортными средствами. Шестнадцать автолюбителей использовали на стёклах тонировку, а шесть человек сели за руль машин с техническими неисправностями. Кроме того, шесть водителей нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, один гражданин не предоставил преимущество пешеходу, а ещё один нарушил правила перевозки детей. Сотрудники ГИБДД также составили протокол на одного пешехода, который не соблюдал ПДД.
Полицейские оформили 25 административных материалов на водителей, которые в установленный срок не уплатили штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Восемь автомобилей правоохранители задержали и поместили на специализированную стоянку. Всего за прошедшие сутки на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции пресекли 182 нарушения ПДД.
