На Командорских островах ожидают пополнения потомства у редких песцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты национального парка «Командорские острова» рассчитывают на пополнение популяции песца на острове Медный - редкие хищники успешно пережили зиму и заселили несколько нор. Первые данные весенней экспедиции подтвердили благополучное состояние животных: снимки с фотоловушек запечатлели активных песцов, которые пользовались кормушками и сохранили хорошее тело, сообщает ТК «41 Регион».

Сейчас специалисты работают на юго-востоке острова и в районе бухты Перешеек. Там они обнаружили несколько заселенных нор, что позволяет надеяться на появление щенков уже в нынешнем сезоне 2026 года. Кроме мониторинга численности, ученые планируют провести обработку животных от паразитов. Соответствующее разрешение выдал Росприроднадзор. Биологи Санкт-Петербургского государственного университета организуют эти работы совместно с сотрудниками парка.

Популяция песцов на Медном находится в критическом положении. В середине прошлого века на острове насчитывалось до 800 животных, включая около 200 взрослых особей. К 1990–2000-м годам численность сократилась до 100–120 зверей, а в 2024 году число взрослых песцов упало примерно до 50. Экстренная подкормка, которую организовали совместно с фондом «Природа и люди», остановила сокращение популяции. По данным специалистов, сейчас численность стабилизировалась на уровне около 50 взрослых животных. Работы по сохранению редкого подвида продолжаются при поддержке Президентского фонда природы. В ближайшее время на остров отправится очередная экспедиция — она соберет новые данные о состоянии популяции и результатах природоохранных мероприятий.