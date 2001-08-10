Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела проводит VI Региональный фестиваль «Музеи в XXI веке», приуроченный к 130-летию музейного дела в регионе. Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября 2026 года в Южно-Сахалинске и муниципальных образованиях области, а торжественное закрытие с вручением главных наград состоится 6 декабря 2026 года.
Организаторы ставят целью формирование единого музейного пространства региона, повышение привлекательности музеев для жителей и туристов, внедрение современных форм работы и укрепление профессиональных связей между музеями разных типов и уровней.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, Правительство региона поддерживает фестиваль в рамках грантовой программы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа форума включает III Общероссийский форум «Музеи России в современном мире: трансформация деятельности», курсы повышения квалификации для музейных специалистов, конкурс музейных проектов по семи номинациям, а также выездные круглые столы в муниципалитетах, выставки, презентации и культурно-просветительские мероприятия.
Конкурс приглашает к участию областные, муниципальные и школьные музеи Сахалинской области, а также частных коллекционеров и экскурсоводов. Среди областных музеев жюри проведет конкурс в номинациях «Концепция года» (совместные выставочные проекты с муниципальными музеями), «Искусство этикетажа» (дизайн и содержание информационных подписей) и «Художественный образ проекта» (пространственно-художественные решения). Для муниципальных музеев предусмотрены номинации «Экскурсовод года» и «Просветительский проект музея». Специальные номинации – «Герои специальной военной операции» для школьных музеев и «Коллекционер – 2026» для частных лиц. Участники из числа муниципальных музеев также поборются за Гран-при «Музей – 2026» – за командную эффективность и качество комплектования фондов – и за специальный «Приз зрительских симпатий»: его определят открытым голосованием среди посетителей. Победители получат дипломы, памятные призы и подарки от партнеров.
