Сахалинец украл из магазина подарочный набор виски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция областного центра раскрыла кражу алкогольной продукции из двух магазинов – общий ущерб составил 18 тысяч рублей. 35-летний ранее судимый подозреваемый действовал по одной схеме: он приходил в торговый зал с целью кражи, выбирал товар и прятал его в свой пакет.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, первый эпизод произошел в магазине одной из алкогольных сетей. Фигурант приметил подарочный набор с бутылкой виски, дождался момента, когда никто не наблюдает за его действиями, взял набор с полки, спрятал в пакет и покинул магазин. Похищенное имущество злоумышленник впоследствии продал неизвестному лицу, получив за него деньги. Сумма ущерба от этой кражи составила 13 тысяч рублей.

Второй аналогичный случай случился в другом магазине – уже другой торговой сети, специализирующейся на продаже спиртного. Злоумышленник применил ту же отработанную схему и похитил две бутылки виски небольшого объема, причинив ущерб на 5 тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности подозреваемый нанес двум сетям ущерб на 18 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).