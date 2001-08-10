Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» встретил делегацию из десяти китайских экспертов туристической отрасли и дал старт их ознакомительному маршруту по островному региону. В составе группы – руководители турагентств и авиакомпаний, маркетологи и научные исследователи из Пекина, Шанхая, Циндао и Даляня. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, специалисты из Поднебесной проведут на Сахалине три дня.

За это время китайские эксперты познакомятся с культурой и повседневной жизнью острова, изучат его туристический потенциал и возможности для создания новых маршрутов, привлекательных для иностранных путешественников. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» совместно с министерством туризма региона разработал насыщенную программу – она позволяет гостям изучить природные достопримечательности, гастрономию, историю области и особенности местной инфраструктуры. Организаторы предусмотрели для экспертов не только экскурсию по самой воздушной гавани, но и прогулки на катерах, а также поездки на внедорожниках.

Участникам фам-тура предстоит оценить транспортную доступность сахалинских локаций. Организаторы сделали акцент на активном отдыхе – рыбалке в открытом море, подъёме на склоны горы Большевик, сборе янтаря на побережье и прогулке к лежбищу сивучей. Опыт прошлогоднего ознакомительного тура показал, что китайских специалистов впечатлила именно эта часть поездки. Тогда руководители турфирм и авиакомпаний с удовольствием участвовали в бизнес-встречах и обсуждениях, поэтому в этом году программа также включает серию совещаний с сахалинскими экспертами, переговоры о перспективах сотрудничества и обмен опытом. Аэровокзал представит на этих сессиях собственные наработки, направленные на укрепление связей с Китаем и развитие маршрутной сети.

Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил, что китайские города, откуда прибыли делегаты, – одни из самых привлекательных для островного туриста. В перспективе, после запуска международного сектора в терминале, аэровокзал хотел бы отправлять туда рейсы как можно чаще – мощностей для этого достаточно. Стороны ожидают завершения последних технических и документационных процедур. По итогам ознакомительного тура участники из Поднебесной заключат соглашения о сотрудничестве с сахалинскими компаниями. В прошлом году такой документ подписали аэровокзал «Южно-Сахалинск» и агентство «Росс Тур Бизнес Сервисы» из Даляня.