Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать 1 сентября нерабочим днем – тогда родителям не придется отпрашиваться с работы ради школьной линейки. Парламентарий считает, что добавить один выходной можно за счет сокращения новогодних каникул, при этом День знаний сохранит статус начала учебного года, сообщает ТАСС.

Новичков пояснил свою инициативу так: родители всегда отводят детей в школу, особенно первоклассников и учеников младших классов, поэтому по факту 1 сентября и так становится для многих семей выходным – каждый раз мамам и папам приходится отпрашиваться. По мнению парламентария, лишний праздничный день не помешал бы.

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет 14 праздничных дней в течение года. Если какой-либо из этих дней выпадает на субботу или воскресенье, законодательство переносит его на один из рабочих дней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха за год остается стабильным – предложение депутата не нарушит эту систему, а лишь перераспределит один выходной внутри календаря.