Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, 5 июня 2026 года в главной островной библиотеке состоится презентация книги "Маяки Сахалина и Курильских островов". Известный сахалинский историк и краевед Игорь Самарин представит публике расширенное и дополненное переиздание своего труда. Мероприятие начнётся в 16:00 в конференц-зале библиотеки имени Н. А. Тарасова.

Автор работает музейным сотрудником уже 40 лет, специализируется на сохранении историко-культурного наследия Сахалинской области. Игорь Самарин написал около 40 книг и брошюр, более 250 научных статей и шесть фотоальбомов с собственными снимками. Новое издание помогает сохранять маяки как объекты культурного и исторического наследия – это пятая книга в серии "Маячная библиотека". Ранее в серии выходили труды Сергея Аксентьева, Никиты Кузнецова и Игоря Бжежинского.

Первое издание "Маяков Сахалина и Курильских островов" выпустило Сахалинское книжное издательство более 20 лет назад. За это время книга стала настоящей библиографической редкостью. Обновлённый вариант представляет результат многолетнего труда исследователя и заинтересует как профильных специалистов, так и всех любителей истории маячного дела в России.

В ходе встречи автор передаст несколько экземпляров книги в фонд СахОУНБ имени Н.А. Тарасова. После соответствующей обработки новое издание станет доступно для читателей в отделе краеведения библиотеки. Желающие могут получить дополнительную информацию по телефону +7(4242) 45-25-37.