За выходные дни на Сахалине автоинспекторы отстранили от управления 26 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 29 по 31 мая 2026 года на территории Сахалинской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых имеются пострадавшие. За эти же дни сотрудниками дорожной полиции были выявлены и пресечены сотни нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, в ходе профилактических мероприятий инспекторы пресекли 440 нарушений ПДД РФ. Среди наиболее серьезных — управление транспортными средствами в состоянии опьянения: задержаны и отстранены от управления 26 водителей.

Кроме того, задержаны 46 водителей, которые не имеют права управлять транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда. Также к административной ответственности привлечены:

5 водителей за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

42 водителя за управление автомобилями с тонировкой на стеклах;

16 водителей за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

4 водителя, нарушивших правила перевозки детей;

5 водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

2 пешехода, нарушивших ПДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлено 23 административных материала на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии ведомства в установленный срок. Задержаны и помещены на специализированную стоянку 32 транспортных средства.