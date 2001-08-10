Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2026
Сейчас 09:52
71,02|82,64
Ночью 30 мая в Ногликском и Охинском районах ожидается очень сильный дождь
09:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтеры из пяти регионов России освоили навыки распутывания китов

Волонтеры из пяти регионов России освоили навыки распутывания китов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 30 волонтеров из пяти регионов России завершили совместный тренинг по оказанию помощи китообразным в Териберке. Организаторами выступили центр "Дельфа" и группа "Друзья океана". Это третий и финальный майский тренинг 2026 года для добровольцев. Участники прибыли из Архангельской и Мурманской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Местные жители Териберки и Мурманска составили значительную часть группы – это подтверждает востребованность программы в регионе.

Среди слушателей оказались как новички, впервые столкнувшиеся с темой спасения китов, так и опытные специалисты. Например, в тренинг включилась команда, которая в 2024 году участвовала в распутывании кита по имени Станислав. Приехали также эксперты с Черного моря и Дальнего Востока. Программа строилась на четком обучении конкретным умениям – организаторы создали максимально практико-ориентированный курс. Сначала лекционный блок дал участникам понимание действий в спасательной операции. Затем практика прошла в группах.

На берегу волонтеры под руководством инструкторов "Друзей океана" Паши и Славы отрабатывали базовые приемы распутывания крупных китов: заброс "кошки", работу с шестом, крепление карабинов к веревкам и установку дополнительных буев. Те, кто успешно справился с задачами на суше – чуть больше 20 человек – отправились на тренировку в море вместе со специалистами. Суровые и неспокойные условия Баренцева моря стали уникальным полигоном. В реалистичной погодной обстановке участники отрабатывали навыки безопасного взаимодействия с животными и управления оборудованием. Работавшие в лодке отметили: только на воде можно по-настоящему почувствовать динамику и понять, как правильно действовать в экстренной ситуации.

Как рассказали ТИА "Острова" "Друзья океана", параллельно с морскими выходами специалисты центра "Дельфа" провели ветеринарный блок помощи дельфинам. Ведущие прочитали шесть лекций по биологии, адаптации к водной среде, поведению морских млекопитающих и основам оказания первой ветеринарной помощи. На практической части участники отрабатывали постановку зонда, внутривенные и внутримышечные инъекции на макете надувной косатки. Это позволило им уверенно освоить медицинские манипуляции до выхода в реальные условия. Руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов отметил: за три майских тренинга в Сочи, Анапе и Териберке обучение прошли более 80 волонтеров. Многие выразили готовность присоединиться к работе с "Дельфой" и "Друзьями океана". В Териберке уже сложился местный актив, который растет в теме помощи крупным китам. Для проведения тренинга в Мурманской области объединили усилия российские группы спасения, бизнес, активные местные жители и специалисты, работающие на Баренцевом море.

Участница тренинга Ирина Буленок поделилась впечатлениями: это ее первый опыт в подобном мероприятии, она не биолог, а просто любит китов и хочет знать, как действовать при необходимости спасать животное. Тренинг подробно познакомил ее с тем, как киты могут запутываться и какие существуют способы распутывания. По ее словам, самое главное – это сообщество неравнодушных людей с разных уголков России, которые собираются вместе, обмениваются информацией и заряжают новичков своим энтузиазмом. Организаторы уверены: когда экспертиза, практика и энтузиазм соединяются, отдельные волонтеры становятся слаженной командой. По итогам обучения участники предложили создать региональные группы быстрого реагирования в других субъектах РФ, где регулярно фиксируют встречи с морскими млекопитающими.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?