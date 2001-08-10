Волонтеры из пяти регионов России освоили навыки распутывания китов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 30 волонтеров из пяти регионов России завершили совместный тренинг по оказанию помощи китообразным в Териберке. Организаторами выступили центр "Дельфа" и группа "Друзья океана". Это третий и финальный майский тренинг 2026 года для добровольцев. Участники прибыли из Архангельской и Мурманской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Местные жители Териберки и Мурманска составили значительную часть группы – это подтверждает востребованность программы в регионе.

Среди слушателей оказались как новички, впервые столкнувшиеся с темой спасения китов, так и опытные специалисты. Например, в тренинг включилась команда, которая в 2024 году участвовала в распутывании кита по имени Станислав. Приехали также эксперты с Черного моря и Дальнего Востока. Программа строилась на четком обучении конкретным умениям – организаторы создали максимально практико-ориентированный курс. Сначала лекционный блок дал участникам понимание действий в спасательной операции. Затем практика прошла в группах.

На берегу волонтеры под руководством инструкторов "Друзей океана" Паши и Славы отрабатывали базовые приемы распутывания крупных китов: заброс "кошки", работу с шестом, крепление карабинов к веревкам и установку дополнительных буев. Те, кто успешно справился с задачами на суше – чуть больше 20 человек – отправились на тренировку в море вместе со специалистами. Суровые и неспокойные условия Баренцева моря стали уникальным полигоном. В реалистичной погодной обстановке участники отрабатывали навыки безопасного взаимодействия с животными и управления оборудованием. Работавшие в лодке отметили: только на воде можно по-настоящему почувствовать динамику и понять, как правильно действовать в экстренной ситуации.

Как рассказали ТИА "Острова" "Друзья океана", параллельно с морскими выходами специалисты центра "Дельфа" провели ветеринарный блок помощи дельфинам. Ведущие прочитали шесть лекций по биологии, адаптации к водной среде, поведению морских млекопитающих и основам оказания первой ветеринарной помощи. На практической части участники отрабатывали постановку зонда, внутривенные и внутримышечные инъекции на макете надувной косатки. Это позволило им уверенно освоить медицинские манипуляции до выхода в реальные условия. Руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов отметил: за три майских тренинга в Сочи, Анапе и Териберке обучение прошли более 80 волонтеров. Многие выразили готовность присоединиться к работе с "Дельфой" и "Друзьями океана". В Териберке уже сложился местный актив, который растет в теме помощи крупным китам. Для проведения тренинга в Мурманской области объединили усилия российские группы спасения, бизнес, активные местные жители и специалисты, работающие на Баренцевом море.

Участница тренинга Ирина Буленок поделилась впечатлениями: это ее первый опыт в подобном мероприятии, она не биолог, а просто любит китов и хочет знать, как действовать при необходимости спасать животное. Тренинг подробно познакомил ее с тем, как киты могут запутываться и какие существуют способы распутывания. По ее словам, самое главное – это сообщество неравнодушных людей с разных уголков России, которые собираются вместе, обмениваются информацией и заряжают новичков своим энтузиазмом. Организаторы уверены: когда экспертиза, практика и энтузиазм соединяются, отдельные волонтеры становятся слаженной командой. По итогам обучения участники предложили создать региональные группы быстрого реагирования в других субъектах РФ, где регулярно фиксируют встречи с морскими млекопитающими.