На Дальнем Востоке нашли тело пропавшей девушки из Иркутска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке нашли тело 29-летней девушки, которая несколько месяцев назад прилетела на Камчатку из Иркутска и пропала. Обстоятельства гибели остаются неизвестными, сообщает ИА «Кам 24».

Пропавшую звали Кристина Зволева. Она родилась 19 января 1997 года. Известно, что примерно в сентябре прошлого года молодая женщина прилетела из Иркутска на полуостров.

Затем она отправилась в Петропавловск, где временно жила по неустановленному адресу. Позже Кристина покинула место проживания и до марта 2026 года не вернулась, на связь с родными и близкими не выходила. По факту ее исчезновения весной камчатские следователи возбудили уголовное дело.

Накануне поисково-спасательный отряд «Доброволец» разместил информацию, что девушка найдена погибшей. Причины и обстоятельства ее гибели не разглашаются.