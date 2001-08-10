Ударила по лицу, а позже набросилась сзади: 62-летняя сахалинка осуждена за нападение на сотрудницу полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Доказательства следствия признали достаточными для обвинительного приговора 62-летней жительнице Долинского района. Суд признал женщину виновной в применении насилия к представителю власти.
Следователи и суд установили, что 3 января 2026 года сотрудник полиции в форменном обмундировании выехала на дежурство по адресу осуждённой. Поводом послужило сообщение о противоправном поведении сына женщины.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном комитете, фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения и, увидев полицейского, проявила недовольство его правомерными действиями. Сначала она ухватила потерпевшую за волосы и форменную одежду, затем рывком потянула на себя и нанесла один удар рукой в область лица. После этого женщина с силой сжала запястья сотрудницы полиции, чем причинила ей физическую боль и телесные повреждения.
Уже в отделе полиции, куда доставили нарушительницу для оформления административного материала, осуждённая совершила новое нападение. Она подкралась к сотруднику полиции со спины, обхватила её шею обеими руками и сильно сдавила, подавляя попытки освободиться. Эти действия вновь причинили потерпевшей физическую боль и травмы.
Долинский городской суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд также возложил на осуждённую обязанности, способствующие её исправлению. Приговор пока не вступил в законную силу.
