Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2026
Сейчас 22:32
71,55|86,25
Сахалинца, судимого за пьяную езде, вновь поймали нетрезвым за рулем
09:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Происшествие случилось 1 июня 2026 года в 23:41 местного времени на переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское Дальневосточной железной дороги. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 303 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики. Машинист поезда незамедлительно применил экстренное торможение, но дистанция оказалась недостаточной, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Задержка пассажирского поезда № 303 составила 1 час 2 минуты. На движение других пассажирских поездов авария не повлияла. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, компания призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?