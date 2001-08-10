На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Происшествие случилось 1 июня 2026 года в 23:41 местного времени на переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское Дальневосточной железной дороги. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 303 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики. Машинист поезда незамедлительно применил экстренное торможение, но дистанция оказалась недостаточной, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Задержка пассажирского поезда № 303 составила 1 час 2 минуты. На движение других пассажирских поездов авария не повлияла. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, компания призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.