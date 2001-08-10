Опрос: при ставке по вкладам 10–12% более половины россиян готовы добавить в портфель инвестиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снижение ставок меняет поведение вкладчиков: по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ более половины россиян готовы дополнять свои сбережения инвестициями. При ставке около 12% такой сценарий рассматривают 27% опрошенных, ещё 28% - при уровне около 10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ Мои Инвестиции в преддверии ПМЭФ.
Сбережения сегодня есть у 82% россиян, и большинство по-прежнему выбирает классические инструменты – накопительные счета с процентами на остаток (56%) и вклады (41%). Однако часть аудитории уже выходит за их пределы: 18% совмещают депозиты с инвестициями, размещая средства в акциях, облигациях и фондах через брокерский счёт.
Готовность к более сложным финансовым решениям подтверждают и гипотетические сценарии. Если бы респонденты разово получили сумму, равную их годовому доходу, 26% распределили бы её между вкладом и инвестициями, 23% оставили бы всё во вкладе, 18% выбрали бы накопительный счёт. Ещё 6% направили бы средства на покупки.
При выборе инструментов для расширения портфеля россияне в первую очередь ориентируются на фондовый рынок. Лидируют акции (34%), за ними следуют недвижимость (32%), золото и другие драгоценные металлы (31%), а также государственные и корпоративные облигации (29%).
Интерес к диверсификации уже сформирован: 36% готовы направить в инвестиционные инструменты до 10% своих сбережений, 31% — от 10% до 30%, ещё 11% - от 30% до 50%. При этом основными барьерами остаются не столько условия рынка, сколько психологические факторы и нехватка знаний.
В поиске рекомендаций россияне чаще всего обращаются к привычным источникам: 42% - к консультантам банков и брокеров, 36% - к знакомым с инвестиционным опытом. При этом каждый четвёртый (25%) уже готов использовать ИИ-помощника в банковском приложении.
Дмитрий Мельников, начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции, так оценивает результаты опроса: «Мы видим, что по мере снижения ставок поведение клиентов закономерно смещается в сторону рыночных инструментов: инвестиции становятся не альтернативой сбережениям, а их естественным продолжением. Доля домохозяйств, вовлеченных в рынок капитала, будет расти, как и вес инвестиционных инструментов в их личных финансах. Циклы нормализации ставок исторически становятся периодом, когда частные инвесторы активнее формируют портфели, а фактор времени на рынке играет значимую роль в долгосрочном результате».
Региональные различия также заметны. На Северо-Западе инвесторы чаще делают ставку на акции (50%) и облигации (48%), тогда как на Дальнем Востоке выше интерес к недвижимости как инструменту долгосрочного сохранения капитала (42%). Готовность инвестировать в фондовый рынок более крупные суммы денег зафиксирована в Приволжском и Уральском округах.
В опросе ВТБ Мои Инвестиции приняли участие 1500 респондентов по всей России.
