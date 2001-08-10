14 водителей без прав и четверых пьяных за рулем задержали за сутки автоинспекторы на Сахалине

За 1 июня 2026 года на Сахалине зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 143 нарушения правил дорожного движения Российской Федерации.

Правоохранители задержали и отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, стражи порядка задержали еще 14 водителей – эти граждане не имеют права управления транспортными средствами либо лишились такого права по решению суда. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, всего за сутки сотрудники поместили на специализированную стоянку 8 транспортных средств.

Помимо этого, полицейские привлекли к административной ответственности 15 водителей, которые управляли машинами с тонированными стеклами, четверых нарушителей, выехавших на дорогу при наличии технических неисправностей, одного водителя, нарушившего правила перевозки детей, и одного пешехода, не соблюдавшего ПДД. Также инспекторы составили три административных материала на автомобилистов, не уплативших вовремя административные штрафы по линии Госавтоинспекции.