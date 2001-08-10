Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В краеведческом музее 4 июня в 16:00 состоится творческая встреча с Вонг Хау Мэном – всемирно известным исследователем, писателем и фотожурналистом из Гонконга. Гости услышат детали биографии путешественника из первых уст и узнают, почему его приезд на Сахалин не случаен. Вонг Хау Мэн основал и возглавляет Китайское общество исследований и открытий, а также написал более 30 книг. В 2002 году журнал Time включил его в список 25 азиатских героев как самого выдающегося из ныне живущих исследователей Китая.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе краеведческого музея, изучать Китай в качестве журналиста Вонг начал ещё в 1974 году. Позже его исследовательская деятельность охватила и другие страны Азиатского региона. Международную известность ему принесло руководство экспедициями по определению истоков величайших рек Азии. Первой стала Янцзы – новый исток этой реки Вонг определил в 1985 году. Затем исследователь организовал подобные экспедиции к истокам Меконга, Хуанхэ, Салуина, Иравади и Брахмапутры.
В России Вонг Хау Мэн уже провел несколько научных поездок по Сибири. Теперь очередь дошла до Сахалина. На встрече в музее гости смогут узнать подробности о маршрутах и целях нынешнего визита выдающегося путешественника.
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