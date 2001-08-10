Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В аэровокзале «Южно-Сахалинск» состоялась плановая тренировка по отработке действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации. Участники отрабатывали алгоритмы эвакуации пассажиров и сотрудников в условиях условного пожара.
К этому мероприятию в воздушной гавани привлекли около 400 человек. Как сообщили ТИА «Острова» в аэровокзале, уточняя детали, к тренировке присоединились не только сотрудники комплекса, но и представители авиакомпаний, арендаторы торговых точек, а также обычные пассажиры, оказавшиеся в здании.
Сценарий учений предполагал, что в зоне комплектации багажа происходит возгорание чемодана. Причиной воспламенения назван неисправный пауэрбанк, находившийся внутри вещей. Первым угрозу заметил один из работников аэровокзала. Он убедился в реальности задымления и в считаные секунды нажал на кнопку ручного пожарного извещателя, продублировав сигнал голосом. Система оповещения запустилась во всех зонах авиагавани.
Информация об опасности моментально поступила в службы транспортной безопасности, отдел организации перевозок, производственно-диспетчерскую службу, а также на парковочный комплекс. Руководители этих подразделений активировали необходимые алгоритмы для вывода людей из здания.
Все действия выполнялись параллельно. На месте условного пожара сотрудники локализовали очаг с помощью двух порошковых огнетушителей. В это же время диспетчеры главного пункта управления удалённо разблокировали эвакуационные выходы. На прилегающей парковке автоматически поднялись шлагбаумы на выезд, тогда как въезд на территорию перекрыли. Агенты, отвечающие за обслуживание пассажиров, завершили предполётные формальности и начали постепенный вывод людей к месту сбора.
Процесс эвакуации шёл одновременно в зоне ожидания вылетов и в общем зале. Имена и фамилии людей сверяли по спискам, которые обновляли в режиме реального времени. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, ссылаясь на данные с места событий, порядок при движении контролировали специалисты службы транспортной безопасности. Тех, кто ждал посадки на рейс, оперативно вывели на борт воздушного судна, а остальных направили на привокзальную площадь.
На улице всех путешественников и сотрудников распределили по автобусам и вывезли за пределы комплекса на безопасное удалённое расстояние. Вся полная эвакуация заняла 20 минут. Команде аэровокзала удалось уложиться в установленный норматив. После того как специальная комиссия по ЧС убедилась в отсутствии реальной опасности, пассажиров и персонал так же оперативно вернули обратно в здание. Работа аэровокзала продолжилась в штатном режиме.
Советник генерального директора по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев отметил, что одной тренировкой удалось решить сразу две задачи: проверить исправность оборудования и оценить скорость реакции людей. Он подчеркнул, что в случае нештатных ситуаций важно быть полностью уверенными в действии планов. Занятие показало, что персонал и техника готовы защищать жизнь пассажиров. Сотрудники сработали быстрее, чем в прошлый раз. Для этого процессы в разных подразделениях запараллелили, разработали новую инструкцию и детально разобрали её в лекционном классе. Результатом он назвал спасённые от потенциальной угрозы сотни человек.
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