Родственники группы Дятлова, погибшей на перевале, требуют возобновить расследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Родственники погибших участников похода группы Дятлова намерены добиться возбуждения нового уголовного дела и запрета на показ недостоверных теорий по федеральным телеканалам, сообщает ТАСС.

Интересы сестры руководителя группы Татьяны Перминовой и других родственников трагически погибших туристов представляет адвокат Евгений Черноусов. Сторона заявителей настаивает на полноценном расследовании, которого, по их мнению, не провели в прошлом веке.

Адвокат Черноусов указал на процессуальные нарушения при первоначальной проверке. Следователи провели судебно-медицинские экспертизы и вскрыли тела всех девяти погибших. Однако к актам вскрытия по каждому эпизоду не приложили обязательные химические анализы и гистологические исследования. «Значит, они не были проведены», – предполагает защитник. По убеждению адвоката, именно отсутствующие экспертизы могли подтвердить реальную причину смерти туристов в 1959 году.

Напомним, в феврале 1959 года на Северном Урале близ горы Отортен погибла лыжная группа из девяти человек – студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Официальная версия гласила, что большинство замерзло, хотя у нескольких нашли тяжелые травмы.

Следователи отрабатывали версии от схода снега до нападения беглых заключенных или ссоры между туристами. Спустя 60 лет Генпрокуратура провела проверку и в июле 2020 года назвала причиной гибели лавину. Родственники же теперь требуют от федеральных каналов прекратить эфиры с теориями, которые не соответствуют действительности.