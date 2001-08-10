Родственники группы Дятлова, погибшей на перевале, требуют возобновить расследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Донат Сорокин/ ТАСС
Родственники погибших участников похода группы Дятлова намерены добиться возбуждения нового уголовного дела и запрета на показ недостоверных теорий по федеральным телеканалам, сообщает ТАСС.
Интересы сестры руководителя группы Татьяны Перминовой и других родственников трагически погибших туристов представляет адвокат Евгений Черноусов. Сторона заявителей настаивает на полноценном расследовании, которого, по их мнению, не провели в прошлом веке.
Адвокат Черноусов указал на процессуальные нарушения при первоначальной проверке. Следователи провели судебно-медицинские экспертизы и вскрыли тела всех девяти погибших. Однако к актам вскрытия по каждому эпизоду не приложили обязательные химические анализы и гистологические исследования. «Значит, они не были проведены», – предполагает защитник. По убеждению адвоката, именно отсутствующие экспертизы могли подтвердить реальную причину смерти туристов в 1959 году.
Напомним, в феврале 1959 года на Северном Урале близ горы Отортен погибла лыжная группа из девяти человек – студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Официальная версия гласила, что большинство замерзло, хотя у нескольких нашли тяжелые травмы.
Следователи отрабатывали версии от схода снега до нападения беглых заключенных или ссоры между туристами. Спустя 60 лет Генпрокуратура провела проверку и в июле 2020 года назвала причиной гибели лавину. Родственники же теперь требуют от федеральных каналов прекратить эфиры с теориями, которые не соответствуют действительности.
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