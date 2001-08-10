Сегодня утром на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске горел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять пожарных МЧС России ликвидировали возгорание в автомобиле на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Огонь охватил площадь в 3 квадратных метра, никто из людей не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:10 3 июня 2026 года. Огнеборцы оперативно прибыли на место и полностью потушили машину.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, специалисты сейчас устанавливают обстоятельства и причину случившегося. Дознаватели уже приступили к работе.