Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2026
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09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сегодня утром на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске горел автомобиль

Сегодня утром на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске горел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять пожарных МЧС России ликвидировали возгорание в автомобиле на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Огонь охватил площадь в 3 квадратных метра, никто из людей не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:10 3 июня 2026 года. Огнеборцы оперативно прибыли на место и полностью потушили машину.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, специалисты сейчас устанавливают обстоятельства и причину случившегося. Дознаватели уже приступили к работе.

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