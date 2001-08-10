Следователи устанавливают причины смерти мужчины в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Троицкое Анивского района следователи обнаружили тело 72-летнего мужчины и теперь выясняют обстоятельства его смерти. Признаков насильственной гибели на месте происшествия специалисты не нашли – окончательный ответ даст судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, тело пожилого жителя нашли на одной из улиц населенного пункта. Сотрудники ведомства уже провели осмотр места происшествия и не выявили видимых повреждений или следов борьбы, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу – именно она установит точную причину гибели мужчины. По окончании доследственной проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.