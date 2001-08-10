За сутки на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие дни на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2355 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 133 нарушения ПДД РФ. Из них 14 водителей не имеют права управления транспортным средством или лишены этого права по решению суда.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские привлекли к административной ответственности 8 водителей за тонировку стекол и одного нарушителя за управление машиной с техническими неисправностями. Также инспекторы оштрафовали одного водителя, который неправильно перевозил детей, и двух автомобилистов, выехавших на встречную полосу. Помимо этого, стражи порядка привлекли к ответу двух пешеходов, нарушивших ПДД.

Правоохранители составили 8 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Сотрудники задержали и поместили на специализированную стоянку 6 транспортных средств. Отдельно инспекторы выделили одного нарушителя, который управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.