Тихоокеанское
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09:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений ПДД

За сутки на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие дни на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2355 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 133 нарушения ПДД РФ. Из них 14 водителей не имеют права управления транспортным средством или лишены этого права по решению суда.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские привлекли к административной ответственности 8 водителей за тонировку стекол и одного нарушителя за управление машиной с техническими неисправностями. Также инспекторы оштрафовали одного водителя, который неправильно перевозил детей, и двух автомобилистов, выехавших на встречную полосу. Помимо этого, стражи порядка привлекли к ответу двух пешеходов, нарушивших ПДД.

Правоохранители составили 8 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Сотрудники задержали и поместили на специализированную стоянку 6 транспортных средств. Отдельно инспекторы выделили одного нарушителя, который управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

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