Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На чемпионате России по тхэквондо среди глухих, который прошёл в Дагестане, сахалинский спортсмен Игорь Ким завоевал серебряную медаль. Это уже пятая награда атлета на соревнованиях такого уровня, ранее он четырежды становился победителем национального первенства.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования состоялись 3 июня 2026 года в городе Каспийске (Республика Дагестан). Участниками турнира стали более 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Игорь Ким является воспитанником тренера спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Дениса Кима. Для островного атлета нынешнее серебро стало уже пятой наградой чемпионатов России — ранее Игорь четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала, завоевав звание чемпиона страны.