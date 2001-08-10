Тихоокеанское
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10:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо

Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На чемпионате России по тхэквондо среди глухих, который прошёл в Дагестане, сахалинский спортсмен Игорь Ким завоевал серебряную медаль. Это уже пятая награда атлета на соревнованиях такого уровня, ранее он четырежды становился победителем национального первенства.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования состоялись 3 июня 2026 года в городе Каспийске (Республика Дагестан). Участниками турнира стали более 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Игорь Ким является воспитанником тренера спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Дениса Кима. Для островного атлета нынешнее серебро стало уже пятой наградой чемпионатов России — ранее Игорь четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала, завоевав звание чемпиона страны.

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