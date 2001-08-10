Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в незаконном завладении чужим автомобилем. Инцидент произошёл в селе Быков, а злоумышленником оказался 17-летний местный житель.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, установлено, что в вечернее время подозреваемый прогуливался по селу. У одного из домов он заметил припаркованную машину, после чего у него возник умысел угнать транспортное средство, чтобы просто покататься. Для реализации задуманного подросток поднял с земли камень, разбил им стекло автомобиля и открыл дверь. В салоне выяснилось, что ключи остались в замке зажигания — этим и воспользовался злоумышленник. Он завёл двигатель и скрылся на машине в неизвестном направлении.

Со слов самого задержанного позднее следовало, что некоторое время он катался на угнанном автомобиле вместе со своими друзьями. После этого он развёз всех по домам, а сам остался ночевать в чужой машине. Утром принял решение вернуться на этом же автомобиле обратно в посёлок. Однако по пути следования его задержали автоинспекторы.

По данному факту незаконного завладения транспортом возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Автомобиль изъят, в ближайшее время его вернут законному владельцу. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.