Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 восточнее Северо-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У восточного побережья острова Парамушир произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 94 километрах от города Северо-Курильска.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, подземный толчок случился 3 июня 2026 года в 20:18 по сахалинскому времени. Специалисты зафиксировали координаты эпицентра: 51,0 градуса северной широты и 157,4 градуса восточной долготы.

Глубина очага землетрясения составила 45 километров. Расстояние от эпицентра до Северо-Курильска – 94 километра в восточном направлении. Магнитуда 4,3 относится к категории ощутимых подземных толчков.